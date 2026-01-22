nomination-agli-oscar-2026:-tutte-le-candidature

ROMA – La corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: l’Academy ha svelato le nomination della 98ª edizione, tra record e una parata di grandi nomi del cinema internazionale.
Sinners domina la classifica con 16 nomination, superando il precedente massimo di 14 nodi detenuto da miti come Titanic e La La Land. Il film diretto da Ryan Coogler è così il titolo più candidato nella storia degli Oscar, con candidature che spaziano da Miglior Film a Miglior Regia e Miglior Attore per Michael B. Jordan. Dietro di lui si posizionano pellicole come One Battle After Another e Frankenstein, entrambe con numerose candidature, insieme ad altri titoli forti come Hamnet, Bugonia e Sentimental Value.
Tra gli attori in lizza per la statuetta ci sono Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke e Wagner Moura per la categoria Miglior Attore, mentre Jessie Buckley, Emma Stone e Kate Hudson sono tra le principali candidate a Miglior Attrice.
La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con il comico Conan O’Brien alla conduzione per il secondo anno consecutivo. In questa edizione debutta anche una nuova categoria: “Miglior Casting”, introdotta dall’Academy per riconoscere il lavoro dei casting director.
Ecco l’elenco completo delle nomination agli Oscar 2026 (98ª edizione degli Academy Awards) suddiviso per categorie principali, con tutti i film e i talenti in corsa per le statuette.
Miglior Film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Miglior Regia
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Ryan Coogler (Sinners)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao (Hamnet)
Miglior Attore
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Sinners)
Wagner Moura (The Secret Agent)
Miglior Attrice
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs, I’d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Emma Stone (Bugonia)
Miglior Attore non Protagonista
Benicio del Toro (One Battle After Another)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Sinners)
Sean Penn (One Battle After Another)
Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Miglior Attrice non Protagonista
Elle Fanning (Sentimental Value)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Wunmi Mosaku (Sinners)
Teyana Taylor (One Battle After Another)
Miglior Sceneggiatura Originale
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Miglior Sceneggiatura Non Originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Miglior Casting (nuova categoria)
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Film d’Animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootropolis 2
Altre categorie principali
Produzione (Production Design): Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners
Fotografia (Cinematography): Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams
Montaggio (Film Editing): F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners
Colonna sonora (Original Score): Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners
Canzone originale (Original Song): “Dear Me” (Diane Warren: Relentless), “Golden” (KPop Demon Hunters), “I Lied to You” (Sinners), “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi), “Train Dreams” (Train Dreams)
Documentari, cortometraggi, internazionale e technical: varie nomination anche in queste categorie, con titoli come The Alabama Solution, Mr. Nobody Against Putin, The Secret Agent (internazionale), Butterfly (cortometraggio animato), Sirât (suono), e altri.
