Nominato ai Grammy anche l’album “Aspire” dell’italiano Fagone

Sezione Best classical compendium, la cerimonia il 5 febbraio

Roma, 11 gen. (askanews) – Grazie all’album “Aspire”, l’italiano Enrico Fagone è nominato ai Grammy Awards nella sezione Best Classical Compendium, unico artista italiano con i Måneskin. Il contrabbassista, noto per il suo virtuosismo, parteciperà alla sessantacinquesima cerimonia nello show più importante per la musica internazionale in diretta mondovisione il 5 febbraio dal Microsoft Theater di Los Angeles nel ruolo di direttore d’Orchestra sul podio della London Symphony Orchestra, che ha diretto per la registrazione dell’album “Aspire” dell’etichetta Musica Solis.

Inoltre l’11 febbraio dirigerà, sempre a Los Angeles, l’orchestra giovanile della fondazione Music to Save Humanity. Lombardo di nascita, internazionale per vocazione, adottato dalla Svizzera Italiana dove è primo contrabbasso dell’Orchestra della Svizzera Italiana ed insegnante al Conservatorio, come direttore ha già raggiunto importanti podi fra cui la London Symphony, la Rai di Torino o il Festival Verdi di Parma.

