Nomine partecipate: confermati gli ad di Eni, Enel, Poste e Leonardo 

Il Tesoro ha depositato le liste per il rinnovo dei cda. All’Eni, Claudio Descalzi resta amministratore delegato, a Lucia Calvosa viene affidata la carica di presidente. All’Enel, Francesco Starace ad, Michele Crisostomo presidente. A Poste Italiane, Matteo Del Fante ad, Maria Bianca Farina presidente. A Leonardo, Alessandro Profumo ad, Luciano Carta presidente.

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni spa, convocata per mercoledì 13 maggio, il Ministero, titolare del 4,34% del capitale e per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76%, ha depositato la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: Lucia Calvosa,

