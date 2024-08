non-avrebbe-intenzione-di-conoscere-nipote:-le-ultime-indiscrezioni-su-heather-parisi-e-sua-figlia-jacqueline

Foto da Instagram

ROMA – Sarebbe lontano un riavvicinamento tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. A quanto pare, neanche la gravidanza della ragazza – in attesa del suo primo figlio da Ultimo – sarebbe stato un buon pretesto per sotterrare l’ascia di guerra tra madre e figlia.

A rivelarlo è Alessandro Rosica, il primo ad aver annunciato l’arrivo di un bebè per la coppia. “Secondo lui, quindi, Heather Parisi non solo non avrebbe telefonato alla figlia, facendole sentire la sua vicinanza, oppure provando a offrirle supporto, ma anche l’idea di conoscere suo nipote, non sarebbe tra le sue priorità“, scrive Fanpage riportando il pensiero di Rosica.

Le due donne non si parlano da più di 10 anni, il motivo non è noto. L’anno scorso, Jaqueline aveva spiegato dopo l’intervista dell’ex ballerina a Belve: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.

La 24enne ha chiesto di rispettare la sua privacy, sotto i post Instagram di Heather Parisi, invece, non mancano i commenti di chi la accusa di non essere una buona madre. La showgirl non ha mai commentato pubblicamente.

