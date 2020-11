MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Inter illude nel secondo tempo, ma nel finale va ko contro il Real Madrid. Benzema e Ramos portano avanti i blancos, poi Lautaro Martinez rimette in corsa i nerazzurri con un gol e un assist per Perisic, prima del definitivo 3-2 di Rodrygo. Gli uomini di Conte sprofondano nel girone B, superati proprio dagli spagnoli e sempre più lontani dal ‘Gladbach, vincitore per 6-0 sul campo dello Shakhtar.

Partita che comincia a ritmi altissimi allo stadio ‘Alfredo Di Stefanò. Le prime due chance sono per i padroni di casa che si fanno vedere in avanti con la qualità di Asensio e Valverde: il primo impegna Handanovic al 3′,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Non bastano Lautaro e Perisic, a Madrid Real-Inter 3-2 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento