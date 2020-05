“Non bastavano i No Vax, ora ci sono anche i No Mask”

“I ‘no mask’ incitano la gente ad ammalarsi e per questo andrebbero denunciati”. Lo ha detto all’AGI Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Sono negazionisti, quelli che vanno sempre contro la scienza, come i no-Vax o quelli che non credono nell’esistenza dell’Aids. Considerata la risonanza che hanno rappresentano un pericolo per la sanità pubblica”, aggiunge l’esperto che ha dedicato ampio spazio al problema all’”antiscienza” e alle fake news nel libro ed ebook “Covid-19. Il virus della paura”, un’iniziativa divulgativa targata Consulcesi.

