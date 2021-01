“Non c’è ancora l’elenco delle sedi di somministrazione del vaccino”, dice Arcuri

AGI – “Ancora in divenire”. Così Domenico Arcuri, il commissario straordinario di governo per l’emergenza coronavirus, in merito alla richiesta di rendere noto l’elenco completo dei centri vaccinali designati per la somministrazione del vaccino. E quindi “non si dispone ancora di un’elencazione dei centri vaccinali”, come invece richiesto da un rappresentante di ZetaLuiss, la testata online della scuola di giornalismo “Massimo Baldini” dell’Università Luiss di Roma.

Richiesta formulata da un giornalista della testata attraverso un’istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata il 28 dicembre al Ministero della Salute e agli uffici per l’emergenza Covid.

ZetaLuiss rileva oggi che la vaccinazione nelle regioni procede a rilento con gravi rischi per i cittadini.

