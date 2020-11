“Non c’è carenza ossigeno medicinale”, assicura l’Aifa

AGI – Non c’è nessuna carenza di ossigeno medicinale. E’ quanto precisano, in una nota, Aifa, Assogastecnici e Federfarma, riferendosi alle recenti notizie di stampa circa la mancanza di ossigeno in alcune aree del territorio nazionale e, piu’ in generale, sulle forniture di ossigeno medicinale alle strutture ospedaliere e ai pazienti serviti a domicilio.

“L’ossigeno medicinale – si spiega – è un farmaco essenziale nei protocolli di cura per il trattamento sia dei pazienti affetti da Sars-Cov2, per far fronte alle gravi insufficienze respiratorie causate dal virus, che dei pazienti affetti da altre patologie. Per quanto attiene alla produzione di ossigeno medicinale in Italia,

