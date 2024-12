Non c’è Natale senza ‘Love actually’? Ecco la classifica dei film natalizi più amati in Italia

ROMA – Mamma ho perso l’aereo, Love Actually, Il Grinch: sono alcuni dei film di Natale più amati in Italia. Ma ce ne sono anche altri, come Polar Express o Un elfo di nome Buddy. La classifica dei film natalizi più visti in occasione di questo Natale 2024 è stata stilata da JustWatch, la più grande guida di film e serie tv in streaming al mondo. Il periodo di Natale, si sa, si presta a guardare film tutti insieme con il plaid sul divano e con le luci scintillanti dell’albero sullo sfondo. Possono essere classici intramontabili oppure nuove storie piene di emozione e spirito natalizio

In Italia, gli amanti del Natale hanno a disposizione una vasta scelta di film a tema sulle principali piattaforme di streaming, con un totale di 359 titoli per riempire le serate festive di magia e calore. TimVision si conferma il leader del mercato natalizio con il 39,6% dell’offerta, rappresentando la piattaforma di riferimento per i fan delle storie più emozionanti e festose. Seguono Amazon Prime Video con il 30,4%, che garantisce una selezione ampia e variegata, e Netflix, che, pur offrendo un catalogo meno esteso, detiene il 15% dei film natalizi disponibili. Disney+ contribuisce con il 9,2% dei titoli, perfetti per tutta la famiglia, mentre NowTV (2,8%), Infinity+ (1,9%) e Paramount+ (1,1%) completano l’offerta, rendendo il panorama dello streaming natalizio vario e adatto a ogni gusto.

MAMMA HO PERSO L’AEREO

Natale 2024 in Italia vede al primo posto “Mamma, ho perso l’aereo”, il classico intramontabile che continua a regalare risate e momenti di tenerezza durante le feste. Il film segue le avventure di Kevin McCallister, un bambino lasciato accidentalmente a casa dalla sua famiglia partita per Parigi. Mentre i McCallister cercano disperatamente di tornare da lui, Kevin si ritrova a fronteggiare due ladri maldestri, trasformando la sua casa in un campo minato di trappole ingegnose. Un must per il Natale, che non smette mai di incantare con il suo mix di comicità e spirito natalizio.

LOVE ACTUALLY

In seconda posizione troviamo “Love Actually – L’amore davvero”, una pellicola corale che intreccia dieci storie d’amore ambientate nella Londra del periodo natalizio. Dal Primo Ministro che si innamora della sua assistente al vedovo che aiuta il figliastro a conquistare la sua prima cotta, ogni vicenda celebra l’amore in tutte le sue forme. Con un cast stellare che include Hugh Grant, Emma Thompson e Colin Firth, il film è una commovente lettera d’amore alla magia del Natale.

IL GRINCH

Al terzo posto c’è ”Il Grinch”, diretto da Ron Howard e interpretato da un irriconoscibile Jim Carrey nel ruolo del burbero Grinch, che odia il Natale e decide di rubarlo agli abitanti di Chissarà. Ma quando incontra la dolce Cindy Lou, il suo cuore, letteralmente troppo piccolo, inizia a crescere, riscoprendo il significato più profondo delle feste. Con i suoi costumi spettacolari e un messaggio universale, il film è un perfetto mix di commedia e riflessione.

GUARDIANI DELLA GALASSIA

In quarta posizione si piazza il divertentissimo “Guardiani della Galassia – Holiday Special”, dove i famosi eroi cosmici tentano di risollevare il morale di Star-Lord, ancora triste per la perdita di Gamora. Decidono di sorprenderlo con un regalo natalizio davvero unico: rapire il suo idolo Kevin Bacon e portarlo nello spazio. Un’avventura surreale e scanzonata che mescola l’azione tipica del Marvel Cinematic Universe con l’atmosfera gioiosa del Natale.

POLAR EXPRESS

Subito dopo, al quinto posto, troviamo il poetico “Polar Express”, una storia che ha incantato generazioni di bambini e adulti. Diretta da Robert Zemeckis e animata con una tecnologia innovativa, il film segue un bambino scettico che, durante la Vigilia di Natale, sale a bordo di un treno magico diretto al Polo Nord. Tra paesaggi mozzafiato e incontri indimenticabili, il viaggio diventa una lezione sull’importanza di credere.

LA VITA È MERAVIGLIOSA

Il sesto posto è occupato da “La Vita è Meravigliosa”, capolavoro senza tempo diretto da Frank Capra. Il film narra la storia di George Bailey, un uomo che rinuncia ai propri sogni per il bene della comunità ma, sopraffatto dai debiti, pensa di togliersi la vita. Un angelo custode gli mostra cosa sarebbe successo se non fosse mai nato, rivelandogli quanto sia fondamentale il suo contributo. Una pellicola che continua a commuovere con il suo messaggio di speranza.

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE

Al settimo posto troviamo l’unico titolo italiano della top 10: si tratta di “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, diretto da Alessandro Siani. La storia segue Genny Catalano, un truffatore napoletano incaricato di sabotare la consegna dei regali di Babbo Natale. Tra equivoci, risate e un messaggio finale di bontà e redenzione, il film aggiunge un tocco di leggerezza e tradizione italiana al Natale.L’ottava posizione è occupata da “Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York”, il seguito delle avventure di Kevin McCallister. Questa volta il ragazzino finisce accidentalmente a New York e si ritrova a vivere un Natale magico ma pericoloso, mentre affronta i suoi vecchi nemici, Harry e Marv. Con la splendida Manhattan innevata a fare da sfondo, il film è un’ode all’intraprendenza e al coraggio.

A CHRISTMAS CAROL

In nona posizione si piazza “A Christmas Carol”, la classica storia di Charles Dickens portata in vita attraverso una splendida animazione firmata da Robert Zemeckis. Seguiamo l’avaro Ebenezer Scrooge che, nella notte della Vigilia, viene visitato da tre Spiriti del Natale che gli mostrano il passato, il presente e il futuro. Una lezione indimenticabile sull’importanza della generosità e dello spirito natalizio.

UN ELFO DI NOME BUDDY

Chiude la classifica “Elf – Un elfo di nome Buddy”, con Will Ferrell nei panni di Buddy, un essere umano cresciuto al Polo Nord come elfo. Quando scopre di non essere un vero elfo, parte per New York alla ricerca del suo vero padre, portando con sé una contagiosa allegria natalizia e insegnando a tutti il valore della famiglia e della felicità. Una commedia irresistibile che cattura l’essenza del Natale.

COSA PIACE IN EUROPA E IN AMERICA

E nel resto d’Europa e negli Stati Uniti quali titoli vanno più forte? “Mamma ho perso l’aereo”, primo in Italia, è molto amato anche altrove: conquista il secondo posto in Francia e Spagna, e il terzo in Germania, confermando il suo fascino intramontabile come simbolo del Natale più avventuroso.”Love Actually” che in Italia occupa il secondo posto, si impone al primo posto in Francia e Spagna. Questo successo testimonia l’universalità del film, che è anche al secondo posto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, rafforzando il suo status di caposaldo delle festività.Il Regno Unito e gli Stati Uniti incoronano “Elf – Un elfo di nome Buddy” come il loro film natalizio preferito, una scelta diversa rispetto all’Italia ma comprensibile, data la leggerezza e il divertimento che il film porta. In Italia è comunque al decimo posto, dimostrando che la storia del simpatico Buddy è riuscita a conquistare anche il pubblico italiano.In Germania, si distingue al primo posto “Guardiani della Galassia – Holiday Special”, un titolo che in Italia è appena fuori dal podio al quarto posto. Il film spopola anche in Spagna, dove si aggiudica il terzo posto, mostrando il crescente interesse per le produzioni Marvel, anche in chiave natalizia. Infine, “Polar Express”, al quinto posto in Italia, brilla in Regno Unito e Francia, dove si piazza al terzo posto, mantenendo vivo il fascino della sua animazione e del viaggio magico verso il Polo Nord.

