Non ci sarà un vaccino americano per il Covid in ottobre

AGI – Dopo l’annuncio della Russia su un vaccino per il Coronavirus, il direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, raffredda le speranze di vederne uno negli Usa ad ottobre. Nel resto del mondo, intanto, diversi Paesi registrano nuovi picchi di infezioni da Covid-19

La corsa al vaccino

Secondo quanto riporta la Cnn per Collins, l’unico modo in cui si potrebbe immaginare che ci fosse un vaccino a stelle e strisce entro la prima parte dell’autonno è “se, di fatto, uno degli esperimenti di fase tre che sono ora in corso viaggiasse a una velocità record assoluta,

