‘Non ci sarà una GameStop italiana, da noi non funzionerebbe’

AGI – “E’ stato il modo più rapido per mandare un segnale e mostrare che l’alta finanza non è invulnerabile ma in Italia non potrebbe mai funzionare”.

I “degenerates”, i giovani e giovanissimi che hanno pianificato sul social network Reddit manovre che hanno fatto schizzare il titolo GameStop (uno tra i tanti) del 600% in pochi giorni altalenando giornate di volatilità impressionante a colpi di piu’ o meno 50%, sono ben consci delle differenze tra la finanza italiana e quella americana.

A dirlo e’ il fondatore del gruppo Telegram WallStreetBets Italia, gruppo che al momento in cui cui scriviamo conta 2.516 membri e che in una settimana è cresciuto a ritmi di 350 iscrizioni al giorno (ora stabilizzato a 50 nuovi utenti ogni 24 ore).

