“non-ci-sono-stati-‘vandali-contro-ago'”,-precisazione-di-luca-di-bartolomei-sulla-targa-in-onore-di-agostino

venerdì, 19 Settembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“Non ci sono stati ‘vandali contro Ago’ e la targa non è sparita come dice anche il presidente di Municipio”. Così su Facebook Luca Di Bartolomei, figlio dell’ex capitano giallorosso.  

“Ho letto con sorpresa un articolo de Il Messaggero che ha riportato la definitiva rottura di una targa — causata anni fa da un evento accidentale e rimessa anche a posto nella primavera del 2024 con l’aiuto del Roma Club Testaccio – RCT — come un gesto di vandalismo legato alle tensioni pre-derby. Nulla di tutto questo”, scrive riferendosi a quanto pubblicato dal quotidiano romano che aveva parlato di tensioni pre derby. “Probabilmente è stato un contrasto contro il furgoncino della manutenzione; uno scontro di gioco, cose che capitano. Nessun cartellino giallo o rosso che possa ingenerare inutilmente tensione”, spiega. 

“Vorrei con questa mia azione da Var – conclude Luca Di Bartolomei – anche pregare il giornale di una precisazione sul punto così da sottrarre la memoria di mio padre – ormai è riconosciuta patrimonio comune delle due tifoserie, come tanti altri idoli cittadini – ad ogni eventuale uso strumentale da parte di potenziali stupidi e violenti”. 

