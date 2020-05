Non dirlo al mio capo, le repliche con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale su Rai1

La stessa Incontrada è felice del ritorno in tv della fiction. “Pur essendo repliche e dunque con un impatto minore sul pubblico, mi fa piacere perché è una serie che ho amato molto, anche più di altre cose che ho fatto, e il ruolo di Lisa per me è davvero speciale” ha raccontato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni che non nasconde di aver trovato sul set un amico davvero speciale. Si tratta di Lino Guanciale con cui è nata sin dall’inizio una empatia unica che ha permesso alla serie di registrare ottimi dati di ascolto.

L’appuntamento con le repliche di “Non dirlo al mio capo” è da domenica 31 maggio in prima serata su Raiuno.