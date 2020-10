“Non dite mai a Rino di scegliere” – La critica spinge verso un’interpretazione del KO casalingo

Il Napoli paga dazio all’esordio europeo. I colleghi di Calciomercato.com hanno dubbi in merito al cammino europeo dei Gattuso boys: “Con l’eventuale peggioramento della situazione in classifica – si legge sul noto portale sportivo – il Napoli potrebbe cambiare rotta. Se in caso di sconfitta decidesse di concentrare le proprie forze tutte sul campionato come accaduto lo scorso anno con la Lazio o proprio con Sarri sulla panchina del Napoli qualche anno fa? Tra l’altro va ricordato che l’obiettivo principale della società è chiaramente quello di ritornare in Champions, quindi l’impegno principale sarà tutto essere tra le prime quattro della Serie A”.

Certo, è probabile che il Napoli abbia intenzione di puntare principalmente sul campionato, ma è altrettanto vero che un discorso simile può far irritare, e non poco, mister Gattuso. Un uomo di sport non decide di differenziare le energie a seconda della competizione.

