”Non è il momento di restare alla finestra”, dice Tim Cook

“Non è il momento di restare alla finestra”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, in una nota interna ottenuta da Bloomberg, riferendosi ai violenti scontri nelle principali città statunitensi, dopo la morte dell’afroamericano George Floyd. “Questo è un momento in cui molte persone potrebbero non desiderare altro che un ritorno alla normalità o a uno status quo che è comodo solo se distogliamo lo sguardo dall’ingiustizia. Per quanto possa essere difficile ammetterlo, quel desiderio è esso stesso un segno di privilegio”.

“Dobbiamo riesaminare le nostre opinioni e azioni alla luce di un dolore profondamente sentito ma troppo spesso ignorato”,

