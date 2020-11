Non è l’Arena ospiti stasera, 22 novembre 2020: il caso Genovese con Fabrizio Corona

A Non è l’Arena, fra gli ospiti di stasera, domenica 22 novembre 2020, si parlerà del caso Genovese e della terrazza Sentimento. Ad annunciarlo, oltre all’account ufficiale della trasmissione di La7 sui vari social, ci ha pensato Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha sottolineato che sarà ospite nuovamente di Massimo Giletti per raccontare quel mondo nascosto a Milano che, in barba ai Dpcm, ha continuato a far feste e festini. Cosa accadrà? Ecco alcune anticipazioni sull’attesissima puntata.

Non è l’Arena ospiti e temi: la puntata del 22 settembre

Quali temi verranno trattati a Non è l’Arena nella puntata di domenica 22 settembre 2020? Inutile pensare che la trasmissione non si occuperà di cronaca e attualità. Da telespettatori ci aspettiamo dunque una prima parte dedicata al dibattito sul Covid-19, sui vaccini, sui risultati provenienti dalle Regioni.

Impossibile, oltretutto, pensare che Massimo Giletti, giornalista attento e sempre pronto a occuparsi delle news dell’ultima ora, non si dedichi nemmeno ai problemi della Calabria che oltre alla ricerca del Commissario, è alle prese con il Maltempo. Crotone la mattina di sabato 21 novembre 2020 si è risvegliata sott’acqua.

Tante sarebbero comunque le news di attualità da commentare. Di sicuro c’è, così come annunciato da Fabrizio Corona, che si parlerà del caso Genovese.

Il caso Genovese a Non è L’Arena: parla Corona

A Non è l’Arena domenica sera si parlerà sicuramente del caso Genovese. A svelare i dettagli più segreti delle notti di Milano alla luce dell’arresto dell’imprenditore digitale accusato di violenza sessuale ai danni di una diciottenne durante un party sulla esclusiva “terrazza Sentimento” sarà Fabrizio Corona.

Come annunciato sul suo profilo Instagram, dopo settimana scorsa, Corona tornerà da Giletti per aggiungere news sull’argomento e svelare alcuni altarini, ma soprattutto per aggiungersi alle voci di chi ha raccontato la sua versione dei fatti e fatto emergere una Milano by night che va immediatamente fermata.

Corona nelle stories di Instagram ha scritto un lungo post contro le fake news e i giornalisti che si sono occupati di questo caso dicendo di essere l’unico o quasi a poter raccontare la verità sul caso genovese dopo averlo studiato da vicino.

Cosa accadrà? Quali altri particolari emergeranno?

