“Non è un caso che l’onda lunga dell’infezione avvenga nei Paesi negazionisti”, dice Bonanni

“È l’onda lunga dell’infezione: non è un caso che succeda nei Paesi più negazionisti”. “Negli Usa è uno tsunami”. Paolo Bonanni, epidemiologo, ordinario di Igiene all’Università di Firenze, afferma che la pandemia ora “si è spostata da New York, dove è arrivato il virus, negli Stati a sud e ovest, come è normale che sia” la l’errore semmai “è stato sottovalutare la situazione di New York con una riapertura un pò troppo affrettata in alcuni Stati”.

Quindi Bonanni, in un’intervista a Il Corriere della Sera, punta l’indice accusatore contro il presidente Trump che “ha fatto male a non ascoltare gli esperti”

