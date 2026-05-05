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“Non è un paese per single”, dal libro al film con Gioli e Caccamo
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“Non è un paese per single”, dal libro al film con Gioli e Caccamo

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By Redazione-web

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Felicia Kingsley: vorrei vedere tutti i miei libri sullo schermo

Roma, 5 mag. (askanews) – Il bestseller di Felicia Kingsley, autrice tra le più lette e amate in Italia, rivive in un film. Dall’8 maggio arriva in tutto il mondo su Prime Video “Non è un paese per single”, commedia romantica diretta da Laura Chiossone.La storia è ambientata in Toscana, nell’idilliaca Belvedere in Chianti, dove non essere in coppia è quasi uno scandalo. Elisa, però, qui interpretata da Matilde Gioli, è “l’anomalìa”: una madre single, intenta a gestire, con passione, una tenuta, con la sorella e la madre. Il ritorno in paese di Michele, Cristiano Caccamo, suo amico d’infanzia, con interessi sulla tenuta, metterà però tutto in discussione, prospettive e sentimenti.Su quanta pressione sociale ci sia ancora anche nella realtà sul dover per forza essere in coppia, Matilde Gioli dice:”In alcuni contesti sociali mi vengono fatte domande giudicanti e pressanti sul fatto che io non sia ancora sposata e non abbia figli, in altri contesti invece non importa a nessuno, non so il perché ma in alcuni contesti c’è ancora tanta pressione mentre in altri c’è una mentalità più aperta”.Non un compito facile partire da un romanzo così amato dai lettori, la regista: “Sono molto fiduciosa che ameranno i personaggi di Elisa e Michele, ne abbiamo rispettato l’essenza, gli abbiamo dato luce”.E Felicia Kingsley ha raccontato: “Sono stata molto coinvolta nella fase di trasposizione del libro, sia in pre-produzione che sul set, ma non avevo potere decisionale;alcune osservazioni sono state anche accolte, altre giustamente no, ma il mio lavoro è scrivere romanzi, quindi parlare altri linguaggi”.”Io mi diverto molto quando scrivo, le idee mi arrivano con facilità e io ho tanta voglia di raccontarle e scrivere, spero che questo si senta nel leggere i miei romanzi” ha detto la scrittrice. E su quale altro suo romanzo le piacerebbe vedere sullo schermo, non ha dubbi:”Tutti”, risponde.

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