AGI – “Da Ginevra mi hanno chiesto di visionare il rapporto, per verificare la correttezza di dati e informazioni. Dopo averlo fatto, a due ore dalla pubblicazione, ho dato suggerimenti per correggere una serie di imprecisioni”. In un’intervista a La Stampa Ranieri Guerra, il direttore aggiunto dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, torna sulla vicenda del piano pandemico contestato, dicendo di avere “tutta la corrispondenza via mail con Francesco Zambon che l’accusa di avere insabbiato il piano e “che prova ciò che dico: diverse comunicazioni precedenti e successive a quella mezza mail personale che è stata diffusa da Report”, la trasmissione di Raitre che ha aperto il caso.

L’articolo “Non ho mai insabbiato lo studio dell’Oms”, dice Ranieri Guerra proviene da Notiziedi.

