“Premettendo che vendere le bibite non è un disonore. Non ho mai venduto le bibite. Quella foto che gira, ormai da anni, su di me al San Paolo è fake, possiamo dirlo ufficialmente. Non è assolutamente vera”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘L’Intervista’ con Maurizio Costanzo che andrà in onda domani in seconda serata su Canale 5.

“Ho lavorato qualche estate al San Paolo, ma stavo in giacca e cravatta, accoglievo i cosiddetti vip in tribuna autorità, tra cui il presidente del Napoli e tutti gli altri”, ha spiegato. “Fare il manovale,

L’articolo “Non ho mai venduto bibite allo stadio San Paolo”, dice Di Maio proviene da Notiziedi.

