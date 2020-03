Per i detrattori è ‘Scateno’ De Luca, ma di quell’epiteto lui ne ha fatto una bandiera. Il sindaco di Messina, che di nome fa in realtà Cateno, sullo Stretto ha armato i suoi cannoni virtuali. E lo ‘straniero’, assicura, non passa. Non devono passare, secondo lui, quelli che attendono a Villa San Giovanni, “taciuti dal Viminale per dimostrare la normalità di una situazione che normale non è”.

Così parla di “depistaggio di Stato: si sottostimano volutamente i dati dei movimenti verso Messina per nascondere la realtà dei fatti. Assistiamo ad attacchi a Musumeci e a me, come quelli del Viminale,

L’articolo “Non passa lo straniero”: la battaglia del sindaco di Messina per chiudere lo Stretto proviene da Notiziedi.

