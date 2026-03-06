“non-restare-in-silenzio”,-l’unicef-contro-la-violenza-di-genere

Campagna per l’8 marzo e rivolta in particolare agli adolescenti

Roma, 6 mar. (askanews) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna (l’8 marzo), l’Unicef Italia lancia la campagna “Non restare in silenzio” dedicata al contrasto alla violenza di genere. Il messaggio è rivolto in particolare alle adolescenti: un invito a cogliere alcuni campanelli d’allarme che a volte vengono sminuiti. Perché nelle relazioni affettive – sostiene l’organizzazione – l’abuso e la violenza psicologica e fisica possono essere normalizzate e talvolta addirittura romanticizzate, può capitare di non dare il giusto peso ad alcune azioni e parole e si può rischiare di rimanere in silenzio e isolarsi.Secondo un recente rapporto Unicef, quasi una donna su tre – 840 milioni stimate a livello globale (dato 2023) – ha subìto violenza da parte del partner o violenza sessuale nel corso della propria vita. In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Istat, 6 milioni 400 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale (il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni). In particolare, il 26,5% delle donne ha subìto violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. Benché il dato medio resti invariato, si registrano importanti aumenti delle violenze subite dalle giovanissime (16-24 anni) e dalle studentesse legati alla violenza psicologica, digitale e relazionale.”In Italia, la violenza di genere rappresenta ancora oggi una delle più gravi violazioni dei diritti umani e un ostacolo strutturale alla piena realizzazione dei diritti delle donne in generale e, in particolare, di bambine e ragazze. La campagna ‘Non restare in silenzio’ vuole sottolineare proprio questo”, ha dichiarato Nicola Graziano presidente dell’Unicef Italia.Anche la pallavolista Alessia Orro ha deciso di sostenere la campagna con un suo speciale video appello che lancerà l’8 marzo.