AGI – Per otto volte ha sbagliato la password d’accesso, che ha dimenticato. Gli restano due tentativi e per Stefan Thomas, programmatore tedesco che vive a San Francisco, non è un problema di poco conto: se dovesse fallire anche le opzioni 9 e 10 perderà per sempre 220 milioni di dollari in Bitcoin, la moneta digitale diventata la forma di investimento preferita dai “nerd”.

La password è quella che permetterebbe al programmatore tedesco di accedere a un “portafoglio elettronico” che gestisce 7.002 Bitcoin, il cui valore è di oltre 34 mila dollari l’uno.

La quotazione è in ribasso ma ancora ben oltre il rialzo del 50 per cento rispetto a un mese fa quando la criptomoneta valeva 20 mila dollari.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Non ricorda la password, ora rischia perdere 220 milioni di dollari in Bitcoin proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento