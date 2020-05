Non sai quale Film o Serie TV guardare? Apple offre i suggerimenti dell’AFI nell’app Apple TV

L’app di Apple TV per ‌Apple TV‌, iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi ora presenta una sezione AFI Film Club che evidenzia le scelte dei film e le raccomandazioni dell’American Film Institute.

Le scelte dell’AFI nell’app ‌Apple TV‌ sono disponibili nella sezione “Sfoglia per raccolta” e le selezioni dei film vengono aggiornate quotidianamente. L’AFI Film Club non è un servizio in abbonamento e sta semplicemente raccomandando contenuti che possono essere acquistati tramite iTunes o disponibili tramite un servizio di streaming come HBO,

