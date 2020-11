“Non sembrava novembre” – A 40 anni dal terremoto del 1980, appuntamento online con la Fondazione Valenzi

La Fondazione Valenzi, in occasione dei 40 anni dal terremoto del 1980, organizza il ciclo di appuntamenti in streaming “Non sembrava novembre” con testimonianze e materiali originali.

Dal 21 al 25 novembre la Fondazione Valenzi ospiterà sulla propria pagina facebook due appuntamenti al giorno per ricordare il tragico evento.

Il racconto analizzerà il punto di vista degli amministratori locali del periodo con testimonianze inedite e sarà arricchito da alcuni audio mai pubblicati di radioamatori, raccolti dal reporter Antonio Grassi.

I contenuti sono realizzati grazie al team di volontari della Fondazione Valenzi che hanno raccolto ed elaborato i materiali: Francesco Brunetti, Alessia Cristiano, Gabriella Diozzi, Roberto Fabozzi, Victoria Pastore, Martina Perillo.

Programma:

Sabato 21 novembre

ore 15:00 Voci dal cratere con Anna Maria Zaccaria, sociologa

ore 19:00 Incontro con Nino Ferraiuolo, all’epoca presidente di circoscrizione di Napoli

Domenica 22 novembre

ore 15:00 Voci dal cratere con Eleonora Puntillo, giornalista

ore 19:00 Incontro con Giuseppe Moricola, docente di storia economica

Lunedì 23 novembre

ore 15:00 Docu-racconto su Maurizio Valenzi e l’emergenza a Napoli

ore 19:00 Diretta con Lucia Valenzi e Mariano Amirante, consigliere comunale di Pozzuoli

Martedì 24 novembre

ore 15:00 Voci dal cratere con Ermanno Corsi, giornalista

ore 19:00 Incontro con Raffaele Loffa, all’epoca sindaco di Carife (AV)

Mercoledì 25 novembre

ore 15:00 Voci dal cratere con Nino Ferraiuolo, all’epoca presidente di circoscrizione di Napoli

ore 19:00 Incontro con Eugenio Donise, all’epoca segretario del PC di Napoli

Segui gli appuntamenti su:

www.fondazionevalenzi.it

Instagram @fondazione_valenzi

Twitter @Fond_Valenzi

