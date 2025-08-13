non-si-ferma-all’alt-e-si-schianta:-chi-era-eugenio-frasca,-ristoratore-morto-a-marina-di-massa

(Adnkronos) – Una fuga in moto, un inseguimento durato pochi minuti, poi lo schianto contro un palo e la corsa in ospedale che non è bastata a salvargli la vita. È morto così, nella notte tra il 12 e il 13 agosto, Eugenio Frasca, 48 anni, ristoratore milanese originario della zona apuana, travolto da un destino tragico mentre percorreva il lungomare toscano.

Tutto è iniziato intorno alle 4.30 del mattino, quando una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un motociclista a Forte dei Marmi (Lucca). L’uomo, però, non si è fermato. Ne è nato un inseguimento lungo circa sei chilometri, conclusosi tragicamente a Marina di Massa, in piazza Bad Kissingen. Frasca ha perso il controllo della moto, andandosi a schiantare violentemente contro alcuni pali. L’impatto è stato fatale: l’uomo è andato in arresto cardiaco. I militari lo hanno soccorso immediatamente, tentando le prime manovre di rianimazione, mentre sul posto giungevano l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e i soccorritori di Massa. Il 48enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale della città, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulle cause dell’incidente e sulla dinamica della fuga sono in corso accertamenti da parte delle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, la moto sulla quale viaggiava Frasca non sarebbe risultata in regola con la revisione, ipotesi che potrebbe averlo spinto a non fermarsi al controllo. Resta però aperto il mistero su cosa abbia realmente motivato quella fuga notturna.

Eugenio Frasca era conosciuto e amato sia in Lombardia che in Toscana. Gestiva insieme ai fratelli Jacopo e Oscar il ristorante Il Volo a Cinisello Balsamo, un locale noto e frequentato, con mamma Ghina – originaria di Carrara – ai fornelli. Nel menu, i sapori della terra apuana: piatti tradizionali, pizze e specialità che raccontavano le origini toscane della famiglia.

Ma la cucina non era la sua unica passione. Frasca amava profondamente le moto e la montagna. Appena possibile, partiva in sella o si concedeva giornate di relax sulla neve, praticando snowboard con una certa abilità. Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare, generosa, sempre disponibile, legata ai suoi affetti e fiera del proprio percorso. Frasca era anche un ex militare: aveva prestato servizio tra i paracadutisti del Reggimento Alpini.