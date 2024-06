non-si-ferma-all’alt-e-travolge-3-ciclisti-nel-bellunese:-“sono-in-ritardo-per-la-messa”

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata questa mattina a Rivamonte Agordino nel bellunese. Un’anziana del posto a bordo della propria auto ha forzato un blocco stradale investendo tre ciclisti impegnati nella Sportful Dolomiti Race. I tre corridori, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese, sono stati portati in ospedale con varie fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita. A riportare la notizia sono i siti locali, secondo i quali ai carabinieri l’anziana donna avrebbe detto di essere “in ritardo per la messa”.

Furiosi gli organizzatori della corsa, che avrebbero tentato in tutti i modi di fermare la donna.