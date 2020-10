Non si fermano gli scontri nel Nagorno-Karabakh

AGI – Dopo una settimana di intensi combattimenti, non si intravede una soluzione al conflitto nel Nagorno Karabakh e Armenia e Azerbaigian non sembrano neppure disposti a discutere un cessate il fuoco. Le sirene d’allarme hanno suonato ancora stamane a Stepanakert, capitale dell’enclave separatista armena situata a 50 miglia dalla linea del fronte: dopo i colpi venerdì dell’artiglieria pesante, un nuovo attacco, questa volta con razzi, ha causato danni alla città. E gli scontri sono andati avanti anche lungo la maggior parte della zona transfrontaliera nel Nagorno Karabakh. Ma non è chiara la distinzione tra propaganda e verità sul campo perché Baku ed Erevan hanno entrambi dato aggiornamenti parlando dei loro successi.

