“Non si urla sulle montagne russe”, la misura anti-Covid in Giappone

Non urlate sulle montagne russe: suona come una sfida ma è la raccomandazione che un parco divertimenti di Tokyo ha fatto ai suoi visitatori per quella che, sostengono gli organizzatori, è una misura preventiva anti-Covid.

Il Fuji-Q Highland ha aperto lo scorso mese dopo il lockdown imposto dall’epidemia. I visitatori non mancano ma oggi devono contenere la propria euforia (e paura), “urlando col cuore”, gli si raccomanda. La misura è volta a evitare che delle minuscole goccioline di saliva si diffondano nell’aria, aumentando il rischio di contagio. Ovviamente è impossibile imporre tale regole, hanno ammesso gli stessi amministratori del parco al Wall Street Journal,

