Non solo Ibanez, la Roma non si ferma: domani le visite di un altro nuovo acquisto

Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! La ​Roma è particolarmente attiva sul mercato, Petrachi non si ferma a Ibanez, ufficializzato oggi dai giallorossi, ma guarda anche al centrocampo: già nella giornata di ieri il direttore sportivo aveva aperto all’arrivo di Gonzalo Villar e domani, di fatto, potrebbe iniziare l’avventura in giallorosso del classe 1998 in arrivo dall’Elche. Villar arriverà domani sera a… continua a leggere sul sito di riferimento