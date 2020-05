Non solo Icardi: tra Inter e Psg ci sono altri tre nomi in ballo, il punto

Non solo Mauro Icardi: tra Inter e Psg sono in ballo anche altre operazioni, slegate dal futuro dell’attaccante argentino. L’ex capitano nerazzurro, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, vorrebbe restare in Francia, con Leonardo che continua a chiedere uno sconto alla dirigenza interista sui 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. I nerazzurri – precisa la rosea – sono molto attenti anche ad altre dinamiche in casa Psg per almeno tre motivi: l’a.d. Beppe Marotta è da sempre attento… continua a leggere sul sito di riferimento