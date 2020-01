Non solo Kulusevski: Orsolini, Zaniolo e tanti altri giovani big per la Juve del futuro

La ​Juve pensa al futuro e proprio per questo motivo il club bianconero ha ingaggiato Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000 arriverà a Torino al termine della stagione, dopo altri 6 mesi in forza al Parma. “Per noi è un giocatore importante per la costruzione della Juve del futuro” ha dichiarato Fabio Paratici. Il club bianconero continua a guardarsi attorno. Uno dei nomi nel mirino è quello di Riccardo Orsolini, ieri in gol contro la Fiorentina. Il giocatore, elogiato dai tifosi juventini… continua a leggere sul sito di riferimento