AGI – Un tweet che voleva essere un inno alla inclusività e a sostegno delle persone transgender si è trasformato in un boomerang per Tampax, l’azienda produttrice di assorbenti del gruppo Procter & Gamble. “È un fatto: non tutte le donne hanno il ciclo”, si legge nel messaggio del colosso Usa, “un altro dato di fatto: non tutte le persone con il ciclo sono donne. Celebriamo la diversità di tutte le persone che hanno il ciclo. #mythbusting #periodtruths #transisbeautiful”.

Il tweet era pensato per i transgender ma è stato letto dal mondo femminista come un tentativo di “cancellare” le donne: c’è stata una levata di scudi e in molte sui social hanno invitato a boicottare il marchio.

L’articolo “Non solo le donne hanno il ciclo”. È bufera sul tweet di Tampax proviene da Notiziedi.

