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Non solo Mattarella, tanti vip in tribuna autorità per l’impresa di Sinner al Foro italico
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Non solo Mattarella, tanti vip in tribuna autorità per l’impresa di Sinner al Foro italico

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(Adnkronos) – Non solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti vip, big della politica, dello sport, dell’economia e dello spettacolo erano presenti nella tribuna autorità del Foro italico per assistere al trionfo di Jannick Sinner agli internazionali d’Italia.  

Tra gli altri, nelle primissime file era seduto Adriano Panatta. A poca distanza, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci e poi l’attore Pier Francesco Favino. A tifare per campione italiano, oltre ovviamente al presidente della Fedetennis Angelo Binaghi, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il sottosegretario e presidente della Fin Paolo Barelli, l’assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, il conduttore e attore Max Giusti, l’ex presidente del Coni Franco Carraro, l’imprenditore e editore Francesco Gaetano Caltagirone, il prefetto di Roma Lamberto Giannini. 

Nutrita la ‘pattuglia’ del mondo della politica: il ministro dello Sport Andrea Abodi, i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, l’ex premier e senatore Matteo Renzi, la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi, l’ex senatore Raffaele Ranucci. In tribuna anche la fidanzata di Sinner Leila Hasanovic. 

 

 

 

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