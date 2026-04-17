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Non solo rombo di motori: Imola è alta cucina, storia e innovazione
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Non solo rombo di motori: Imola è alta cucina, storia e innovazione

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Disegnata da Leonardo da Vinci, facile da girare e ricca di storia

Imola, 17 apr. (askanews) – Internazionale ma profondamente italiana, Imola si definisce “Romagna per tradizione” pur appartenendo alla città metropolitana di Bologna. I suoi piatti emblema sono il garganello, la tagliatella e altre specialità della cucina emiliano-romagnola. Per gli appassionati di motori, è soprattutto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sinonimo di velocità, leggenda e cavallino rampante: un tracciato tecnico e impegnativo, con curve insidiose e rettilinei ad alta velocità che sfidano i piloti più esperti. Askanews è salita su un bolide e può testimoniale che davvero l’emozione è forte.L’Autodromo ospita non solo la Formula 1, ma anche motorsport, eventi di business, WEC (Fia World Endurance Championship), driving experience e visite guidate.Il sindaco Marco Panieri la descrive così: “Imola, una città di 70.000 abitanti che unisce l’Emilia e la Romagna attraverso quel trattino, quel trattino che corre lungo la via Emilia ma che porta imprese, storia e tantissima passione anche di motorsport. Una città che ha oltre 50.000 alberi, una città longeva, che ha una qualità della vita alta, con servizi molto alti, ha anche prezzi e comunque un valore economico inferiore rispetto a tante capitali o tante città del nostro territorio anche a livello europeo” afferma.Lo incontriamo al Callegherie Osteria, ristorante curato dall’architetto Franco Rosignolo, che ne ha creato un gemello a New York. Situato nel centro storico lungo l’omonima via, un tempo costellata da botteghe dei conciapelle, dal latino ‘callegarius’, il locale è una tappa per l’alta cucina. Ma c’è anche il rinomato pasticcere Sebastiano Caridi che ha aperto il suo terzo punto vendita a Imola nell’autunno 2024, negli storici locali dell’ex Caffè Bacchilega in Piazza Giacomo Matteotti. Pochi passi e si entra nel palazzo comunale, dalle sale sontuose. Come anche quelle di palazzo Tozzoni, luogo che ha una storia d’amore disperata da raccontare.Ci si muove facilmente non a caso Imola è soprannominata la “città dei 15 minuti” per la vicinanza di tutto, incluso l’Autodromo. “Uno dei grandi progetti da scoprire sicuramente, oltre all’autodromo di Enzo e Dino Ferrari, è l’Osservanza, un parco molto interessante nel cuore della città ma anche questa distanza tra la stazione e l’autodromo. In 1500 metri troviamo la stazione, il centro storico, l’Osservanza e appunto l’autodromo. Prossimità scolastica, prossimità legata anche ai servizi sociosanitari molto importanti sui territori ma anche una forte vocazione di impresa. Una culla della cooperazione che ha anche manifattura, agricoltura e che sa rappresentare tantissima innovazione”. Per Panieri la vocazione ingegneristica è un punto identitario di Imola, fin dai tempi in cui Leonardo da Vinci ne disegnò con precisione la mappa. Il primo cittadino collega questo al motorsport, all’aeronautica e all’aerospazio, ricordando quando l’astronauta Walter Villadei è venuto a Imola a condividere la sua esperienza; o FIB3R: l’impianto che ricicla la fibra di carbonio e favorisce la transizione ecologica, merito di una collaborazione con l’università e il gruppo Hera. E aggiunge: “Prima il carbonio era un rifiuto, oggi invece per noi il rifiuto non è più un rifiuto, è un’opportunità e quindi la nuova vita del carbonio in questo progetto che ad esempio rigenera quella parte che in tante auto, in tante auto del motorsport, ma anche negli aerei si trova e che quindi ritrova una vita anche all’interno della pista o magari nello spazio”.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Alessandra FrancoImmagini askanews

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