Non solo tormentoni estivi, nuovo singolo per Alvaro Soler

“Oxígeno” unisce il reggaeton e la dance

Milano, 8 set. (askanews) – Da oggi, venerdì 8 settembre, l’eccezionale artista di Barcellona Alvaro Soler mostra un inedito lato musicale con il suo nuovo singolo “Oxígeno”, composto da un mix di elementi reggaeton e dance che si fondono con melodie e ritmi accattivanti in maniera totalmente inedita.

Il brano è il riflesso della curiosità musicale dell’artista, re dei tormentoni estivi, e della sua volontà di sperimentare ed esplorare nuove direzioni con ritmi di ispirazione fortemente latina ed elementi reggaeton, e influenze della musica dance elettronica, che conferiscono al brano una forte impronta urban e moderna che saprà sorprendere anche i suoi fan.

«Con “Oxígeno” ho provato qualcosa di nuovo. La canzone ha suoni ed elementi pazzeschi […] per me è come un esperimento in cui cerco di combinare suoni dell’America Latina, del reggaeton e anche del Giappone» dice Alvaro a proposito del suo nuovo singolo.

Il video del brano, girato in un’area industriale di Madrid, è pieno di energia e grinta e cattura questo mix di influenze. Le immagini mostrano auto del car tuning giapponese ed europeo, ricreando così gli anni in cui Alvaro ha vissuto in Giappone e la sua passione per le auto e il tuning locale.

«Come per la canzone, anche per il video musicale abbiamo provato qualcosa di nuovo. […] e allo stesso tempo riportato in vita vecchi mondi, come una macchina del tempo – spiega Alvaro Soler, riferendosi al periodo trascorso in Giappone – Ricordo molto bene quel periodo e quanto fossi affascinato dalla scena del car tuning. C’erano tutte queste auto pazze e luci al neon ovunque che mi eccitavano. Si poteva percepire la passione delle persone. […] Quindi è davvero bello poter unire tutto questo in “Oxígeno” e creare una bella combinazione tra tutte le mie influenze e i miei diversi mondi».

Alvaro ha studiato design industriale con il sogno diventare un designer di automobili e conosce anche qualche parola di giapponese: queste due passioni dell’artista sono perfettamente inserite nel video musicale. Alvaro mostra così non solo nuovi lati di sé stesso dal punto di vista visivo e musicale, ma rivela anche alcune caratteristiche e interessi che molti dei suoi fan non conoscevano ancora.

Il brano è stato anticipato dal singolo precedente “Muero” (oltre 10 milioni di stream e #6 dell’Airplay radio tedesco), e il brano live “Para Vivirla”, diffuso in occasione del tour.

Alvaro ha iniziato il viaggio verso questa nuova identità e ricerca del suono qualche tempo fa, senza pressioni o scadenze. Il trentaduenne ha esplorato direzioni musicali completamente diverse, senza mai tradire sé stesso e il suo tipico sound, ma rivelando invece una sfaccettatura della sua musica ad ora sconosciuta.

«Mi sono preso la libertà di sperimentare e di uscire dalla mia comfort zone. […] Credo che attraverso questo nuovo modo di lavorare abbia anche creato un nuovo rapporto con me stesso. Una connessione che è mancata negli ultimi anni. Con queste nuove canzoni – ribadisce Alvaro Soler – ho […] riscoperto completamente la mia passione per la musica».

Talento, passione e una curiosità creativa quasi senza limiti sono gli impulsi più importanti nella carriera dell’eccezionale musicista Alvaro Soler. Tre qualità inestimabili che hanno reso la superstar tedesco-spagnola uno degli artisti solisti di maggior successo e popolarità in Europa e non solo. Con oltre due milioni di copie dei suoi tre album in studio vendute fino ad oggi, più di cinque miliardi di streaming audio e video, oltre 150 certificazioni oro e platino e molti milioni di fan entusiasti, Alvaro Soler presenta ora la sua personale, evoluta e moderna visione del Latin Pop!

Alvaro Soler nel 2023 «sembra coraggioso, moderno, adulto, curioso – dice di sé il cantante e musicista e aggiunge – Suona semplicemente bene. E forse anche un po’ misterioso. Credo che i miei fan saranno piacevolmente sorpresi!».