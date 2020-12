Non sono finiti i problemi per Google. Gmail è di nuovo ‘down’

AGI – Ancora problemi per Google su Internet: il servizio di Gmail è di nuovo giù. “Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. I fruitori interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti”, scrive Google.

La ‘panne’ riguarda più di 15 mila utenti soprattutto in Nord America e in Gran Bretagna. Gli altri servizi, come Google Maps o Youtube e il motore di ricerca sembrano funzionare bene.

