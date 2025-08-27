mercoledì, 27 Agosto , 25

Messina, cane trovato morto in una valigia

(Adnkronos) - Un cane è stato trovato morto...

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

(Adnkronos) - Quarta giornata di match agli Us...

Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Jasmine Paolini scende in campo agli...

Meloni oggi al Meeting di Rimini, è la prima volta da premier alla kermesse

(Adnkronos) - Giorgia Meloni alla prova dell'"applausometro" di...
nonno-(fdi):-“accelerare-gli-interventi-di-ricostruzione-a-ischia”
Nonno (FdI): “Accelerare gli interventi di ricostruzione a Ischia”

Nonno (FdI): “Accelerare gli interventi di ricostruzione a Ischia”

NewsNonno (FdI): “Accelerare gli interventi di ricostruzione a Ischia”
Redazione-web
Di Redazione-web

“C’è ancora tanto da fare per l’isola di Ischia, dopo otto anni dall’evento sismico ritengo che c’è da imprimere una velocità maggiore perché fino ad ora è stato tutto molto e troppo lento.

Per di più, ostacoli burocratici fanno sì che anche se ci sono i soldi, non si riesce a procedere così i territori non vengono restituiti nei tempi giusti alla loro necessità di essere vissuti e rimessi in sesto”.

Lo ha affermato il presidente del coordinamento grande città di Napoli di Fratelli d’Italia Marco Nonno (nella foto) che ha aggiunto: “Non voglio alimentare nessun allarmismo, chiedo soltanto di sapere la verità, è dovere della politica, quando arrivano richieste di aiuto da persone che hanno sofferto e che vivono ancora nel disagio, di muoversi con la massima celerità chiamando ad intervenire in merito i soggetti che, per competenza, possono dare risposte ed indicazioni.

Le istituzioni a tutti i livelli devono essere concentrate sulla ricostruzione, solo con una forte, sincera e obiettiva unità d’intenti si può arrivare alla conclusione.

Non è accettabile che la ricostruzione venga ridotta a una mera questione edilizia, occorre riorganizzare un tessuto sociale, economico e produttivo una ricostruzione sicura e sostenibile in grado di valorizzare e incentivare le tradizioni dell’isola con l’obiettivo di ridonare un pieno dinamismo a questo territorio”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.