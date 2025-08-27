nonno-(fdi):-“accelerare-gli-interventi-di-ricostruzione-a-ischia”

“C’è ancora tanto da fare per l’isola di Ischia, dopo otto anni dall’evento sismico ritengo che c’è da imprimere una velocità maggiore perché fino ad ora è stato tutto molto e troppo lento.

Per di più, ostacoli burocratici fanno sì che anche se ci sono i soldi, non si riesce a procedere così i territori non vengono restituiti nei tempi giusti alla loro necessità di essere vissuti e rimessi in sesto”.

Lo ha affermato il presidente del coordinamento grande città di Napoli di Fratelli d’Italia Marco Nonno (nella foto) che ha aggiunto: “Non voglio alimentare nessun allarmismo, chiedo soltanto di sapere la verità, è dovere della politica, quando arrivano richieste di aiuto da persone che hanno sofferto e che vivono ancora nel disagio, di muoversi con la massima celerità chiamando ad intervenire in merito i soggetti che, per competenza, possono dare risposte ed indicazioni.

Le istituzioni a tutti i livelli devono essere concentrate sulla ricostruzione, solo con una forte, sincera e obiettiva unità d’intenti si può arrivare alla conclusione.

Non è accettabile che la ricostruzione venga ridotta a una mera questione edilizia, occorre riorganizzare un tessuto sociale, economico e produttivo una ricostruzione sicura e sostenibile in grado di valorizzare e incentivare le tradizioni dell’isola con l’obiettivo di ridonare un pieno dinamismo a questo territorio”.