Nonno (FdI): "Amministrare con serietà ripaga"

“La rielezione di Francesco Acquaroli nelle Marche è la prova che amministrare con serietà e responsabilità ripaga, i cittadini sanno premiare la passione e la determinazione di chi lavora per il futuro del territorio”.

Lo ha affermato il presidente del coordinamento grande città di Napoli di Fratelli d’Italia Marco Nonno (nella foto) che ha aggiunto: “È evidente, dunque, che da una parte troviamo enti che riescono a coniugare conti in ordine e servizi di qualità, dall’altra quelli con bilanci in rosso e debiti crescenti che non riescono nemmeno a garantire l’essenziale come la regione Campania modello di inefficienza e incapacità amministrativa.

Esempio lampante di negligenza e inadeguatezza è la gestione dell’Istituto Paolo Colosimo di Napoli punto di riferimento per i non vedenti di tutto il centro sud è ad oggi totalmente trascurato con locali abbandonati, ascensori per disabili in cattivo stato, facciate esterne e spazi non adeguati alle esigenze dei non vedenti/ipovedenti.

L’efficienza amministrativa non è solo una questione di numeri, ma di metodo e di visione, una gestione oculata delle risorse, un bilancio trasparente e il controllo della spesa consentono di investire in infrastrutture sicure e moderne e garantire servizi rapidi ed efficaci.

Un’amministrazione efficiente non è un lusso: è la condizione necessaria per garantire diritti, opportunità e sviluppo. La sfida è tutta lì, tra chi amministra con responsabilità e chi, invece, lascia sulle spalle dei cittadini il peso delle proprie incapacità”.

