Nonno (FdI): “Chiarezza sulla gestione dei fondi per la ricostruzione ad Ischia”

“Pur apprezzando lo straordinario sforzo del Governo Nazionale, ritengo che sarebbe stato altresì opportuno spendere diversamente le somme stanziate e erogate per la ricostruzione dell’isola di Ischia, mi riferisco in particolar modo al comune di Casamicciola dove a tutt’oggi ci sono circa 1200 sfollati per il sisma 2017 assistiti dal governo con CAS (contributo autonoma sistemazione) e 303 per alluvione 2022.

Per gli sfollati dell’alluvione, invece, 200 di loro sono sistemate in appartamenti e percepiscono un contributo di autonoma sistemazione (CAS), 103 usufruiscono ancora dell’assistenza alberghiera che sarebbe dovuta cessare al 31 dicembre 2024”.

Lo afferma Marco Nonno, presidente del coordinamento Grande città di Napoli di Fratelli d’Italia.

“Da notizie che mi sono giunte – aggiunge Nonno – sembrerebbe che ingenti risorse stanziate dopo l’alluvione abbattutosi sull’isola di Ischia la mattina del 26 novembre 2022, siano state investite nei comuni dell’isola per sanare problematiche ataviche lontane dalle urgenze e dalle difficoltà legate alla frana ed all’alluvione, se ciò fosse confermato ritengo essenziale da parte della struttura commissariale fare chiarezza e spiegare perché per Casamicciola non ci sono abbastanza fondi per risolvere in modo definitivo i problemi del territorio.

L’ampiezza degli interventi e delle risorse messe in campo dal Governo indicano infatti, quanto sia grave e profonda l’emergenza sull’isola, occorre impegnarsi in maggior misura nella riqualificazione urbana e nelle altre attività per le quali l’area è meritevole di attenzione e minimizzare il più possibile i disagi per i cittadini”.