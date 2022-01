“Piuttosto che incolpare l’azione politica messa in campo dall’opposizione -Fratelli d’Italia in primis- il Presidente De Luca farebbe bene ad interrogarsi sulle decisioni assunte da lui e dalla sua Giunta che visto quanto sta succedendo in Campania appaiono del tutto inutili. Così in una nota il consigliere regionale della Campania Marco Nonno.

Appare del tutto evidente che le misure intraprese sino a questo momento in Campania per contrastare il Covid sono state inefficaci, allo stesso modo considero la chiusura delle scuole, il Presidente della Regione che – ha aggiunto Nonno – aveva l’obbligo politico di intervenire preventivamente sia nel campo sanitario che in quello dei trasporti intensificando i servizi e vista la gravità della situazione coinvolgere anche i privati, principalmente per quanto riguarda i trasporti”.

“Tutto il resto è solo demagogia da parte di chi è in qualche modo responsabile politico del caos che si sta verificando”, ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.

L’articolo Nonno (Fdi): “Covid, in Campania regna il caos” proviene da Notiziedi.

