“Con questo primo intervento è iniziata una nuova fase per il Parco Urbano dei Camaldoli, a pochi mesi dal suo insediamento il presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, Antonio Gebbia, ha intrapreso la strada giusta per contribuire in maniera sostanziale a riqualificare l’intera area del Parco”.

Lo ha detto il consigliere regionale della Campania, Marco Nonno che questa mattina insieme al consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi e diversi consiglieri delle municipalità ha presenziato alla rimozione di carcasse di auto che da anni erano rimaste abbandonante nell’area del parco.

Nonno, ha poi proseguito: “L’ opera di pulizia partita oggi rappresenta il primo passo per restituire ai cittadini un’importate porzione del tessuto urbano adiacente a quartieri altamente urbanizzati e residenziali; è in atto un programma di sviluppo dell’intera area del Parco dei Camaldoli, un’area verde essenziale sul nostro territorio e di conseguenza di importanza strategica con l’obiettivo di valorizzarla al meglio risolvendo i problemi emersi nel corso del tempo relativi a manutenzione e degrado.”

L’articolo Nonno (Fdi): “Primo intervento per riqualificare il Parco Urbano dei Camaldoli” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento