“Nonostante le assenze Gattuso non si lamenta mai, Pirlo è un piangina”

Ad ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto Matteo Dotto, giornalista Mediaset, per parlare della situazione in casa Napoli ed ha fatto un paragone tra Pirlo e Gattuso. Di seguito le sue parole.

Pirlo e Gattuso: sfida tra due ex compagni

“Gara difficile per il Napoli contro l’Atalanta le assenze non permettono a Gattuso di lavorare al meglio. Nonostante ciò, Rino non si lamenta mai. Non posso dire lo stesso di Pirlo. Dopo le sue lamentele post Napoli è entrato di diritto nel club dei piangina. L’Inter? Senza le coppe, nel caso non vincesse lo scudetto, per l’Inter sarebbe un fallimento”.

