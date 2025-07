nordcorea,-20-ore-per-superare-la-zona-demilitarizzata:-la-fuga-da-film

(Adnkronos) – Una storia, quasi incredibile, arriva dalla Corea del Nord. I militari sudcoreani hanno confermato che un uomo è riuscito a superare la zona demilitarizzata che divide la penisola. Le truppe sudcoreane, hanno fatto sapere dallo Stato maggiore di Seul secondo le notizie dell’agenzia sudcoreana Yonhap, lo hanno messo in sicurezza giovedì notte dopo averlo individuato alle prime ore di ieri nei pressi di un torrente nella parte centro-occidentale della zona demilitarizzata. Ha detto di non essere un militare, non era armato e ha seguito le istruzioni delle forze sudcoreane che lo hanno ‘guidato’, ha ricostruito un ufficiale sudcoreano coperto da anonimato.

La Yonhap dà notizia di un’operazione andata avanti per venti ore, con l’uomo che ha passato quasi immobile quelle diurne per poi iniziare a spostarsi nella notte. E’ stato consegnato alle autorità competenti per le indagini, precisa l’agenzia. Mentre la fonte assicura che i militari “non hanno rilevato segnali insoliti di attività delle truppe nordcoreane” e hanno notificato quanto accaduto allo United Nations Command.