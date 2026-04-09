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Nordcorea conferma lancio missile balistico a testate multiple
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Nordcorea conferma lancio missile balistico a testate multiple

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Roma, 9 apr. (askanews) – La Corea del Nord ha annunciato di aver testato un missile balistico tattico dotato di testate multiple, sostenendo che sarebbe in grado di “ridurre in cenere” qualsiasi area bersaglio con la “massima densità di potenza”.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale Kcna, Pyongyang ha lanciato il missile superficie-superficie Hwasong-11Ka con testata a grappolo nell’ambito di prove su sistemi d’arma “importanti” condotte da lunedì a mercoledì. L’agenzia nordcoreana ha affermato che il test ha confermato che il missile “può ridurre in cenere qualsiasi obiettivo che copra un’area di 6,5-7 ettari con la massima densità di potenza”.

La Kcna ha aggiunto che il test era finalizzato a “valutare l’impiego in combattimento e la potenza delle munizioni a grappolo della testata di un missile balistico tattico”. Secondo i militari sudcoreani, mercoledì pomeriggio è stato rilevato un missile balistico a corto raggio lanciato dall’area di Wonsan verso il Mar dell’Est, dopo il lancio di diversi missili dello stesso tipo avvenuto in mattinata. Martedì, inoltre, il Nord aveva lanciato un proiettile non identificato dall’area di Pyongyang, scomparso poco dopo il decollo in quello che appare come un fallimento.

Secondo quanto riportato, la Corea del Nord sembra aver lanciato missili balistici a corto raggio della versione nordcoreana dell’Iskander russo, con testata a grappolo, nel tentativo di verificare la propria capacità di attacco ad alta densità.

La Kcna ha riferito inoltre di un test per verificare l’affidabilità operativa di un sistema mobile antimissile antiaereo a corto raggio. “C’è stato un tiro per testare il carico massimo del motore utilizzando materiali a basso costo”, ha precisato l’agenzia. Pyongyang ha anche condotto test su un sistema d’arma elettromagnetico e sul rilascio di “false bombe in fibra di carbonio”.

Secondo la Kcna, le ultime prove hanno “grande significato” per lo sviluppo delle forze armate nordcoreane, nell’ambito di “attività regolari per sviluppare e migliorare costantemente i sistemi d’arma”. Il leader Kim Jong Un non sarebbe stato presente sul sito dei test, poiché i media statali non hanno fatto menzione di una sua ispezione.

I lanci missilistici in rapida successione sono arrivati mentre Pyongyang ha ribadito la propria linea ostile verso Seul, respingendo gli sforzi sudcoreani per allentare le tensioni e migliorare i difficili rapporti intercoreani. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha espresso lunedì rammarico per i voli di droni da parte di privati verso la Corea del Nord. In una rapida replica, Kim Yo Jong, potente sorella del leader nordcoreano, ha diffuso lunedì sera una dichiarazione in cui affermava che il capo di Stato nordcoreano aveva definito Lee “franco e di larghe vedute”.

Il governo sudcoreano ha interpretato positivamente il messaggio di Kim Yo Jong come un “progresso significativo” verso la pace nella penisola coreana. Tuttavia, Jang Kum Chol, primo vice ministro degli Esteri nordcoreano, ha liquidato la reazione di Seoul come una “pia illusione”, sottolineando che il messaggio rappresenta un “chiaro avvertimento” alla Corea del Sud, definita dal Nord il suo “Stato più ostile”.

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