Nordcorea: drone Sudcorea ha violato nostro spazio aereo

AttualitàNordcorea: drone Sudcorea ha violato nostro spazio aereo
Roma, 9 gen. (askanews) – La Corea del Nord ha accusato oggi la Corea del Sud di aver violato la propria sovranità con un’incursione di droni avvenuta all’inizio della settimana, avvertendo che adotterà contromisure contro quella che ha definito una “provocazione”.

Secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale KCNA, il 4 gennaio le forze armate nordcoreane hanno individuato e seguito un bersaglio aereo che si muoveva verso nord dallo spazio aereo sopra la contea di Kanghwa, nella città di Incheon, in Corea del Sud.

L’esercito di Corea del Nord ha quindi colpito il drone utilizzando speciali mezzi di guerra elettronica, facendolo a precipitare a circa 1.200 metri da Muksan-ri, un’area rurale alla periferia di Kaesong, vicino al confine intercoreano.

Nel suo comunicato, la KCNA ha affermato che “la Repubblica di Corea è il nemico più ostile nei nostri confronti, una realtà che non può cambiare nella sua natura”, aggiungendo che sarebbe “destinata a essere certamente annientata” in caso di attacco. La Repubblica di Corea è la denominazione ufficiale della Corea del Sud.

