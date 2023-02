Nordcorea: effettuato test di lancio di quattro missili strategici

Seoul: stiamo verificando se sia vero o meno

Roma, 24 feb. (askanews) – La Corea del Nord ha condotto in questa settimana test di lancio di quattro “missili cruise strategici” in “postura di guerra” per dimostrare le capacità di combattimento nucleare. Lo ha sostenuto oggi l’apparato dei media ufficiali di Pyongyang. Il lancio sarebbe avvenuto mentre Corea del Sud, Giappone e Stati uniti conducevano esercitazioni congiunte.

Secondo il comunicato nordcoreano, le forze nucleari nordcoreano hanno lanciato quattro “missili da crociera strategici Hwasal-2” da un sito nell’area della città nordorientale di Kim Chak, provincia di Nord Hamgyong, sul Mar del Giappone, ieri sera, secondo l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, che ha diffuso anche delle foto dell’esercitaqzione.

“I quattro missili strategici hanno colpito con precisione l’obiettivo predeterminato nel Mare orientale di Corea (Mar del Giappone, ndr.) dopoa ver viaggiato per 2mila km lungo orbite ellittiche e a otto per un tempo da 10.208 a 10.224 secondi”, si legge in un resoconto in inglese della KCNA. “Il test – continua – ha confermato l’affidabilità del sistema d’arma e ha consentito di esaminare la postura di rapida risposta delle unità missilistiche stragiche che costituiscono una delle principali forze del deterrente nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)”.

La nota poi assume che, grazie a questo test, è stato “dimostrato ancora una volta che la postura id guerra della forza di combattimento della DPRK sta rafforzando in ogni senso la sua capacità di contrattacco nucleare contro forze ostili”.

Corea del Sud e Giappone non hanno annunciato il rilevamento di lanci missilistici da parte della Corea del Nord, come accade di consueto. I comandi congiunti sudcoreani hanno riferito di aver attivato delle analisi per verificare le affermazioni di Pyongyang, segnalando che comunque “gli asset di sorveglianza e rilevamento della Corea del Sud e degli Stati uniti stavano strettamente monitorando l’area in questione al momento del rivendicato lancio nordcoreano”.

La Corea del Sud ha recentemente effettuato diversi lanci missilistici, compreso uno con un missile a lungo raggio, rilevati da Seoul, Tokyo e Washington.

Mercoledì Usa e Corea del Sud hanno effettuato manovre congiunte. Inoltre, con la partecipazione anche del Giappone, hanno tenuto un’esercitazione di difesa missilistica trilaterale.

Si tratta di operazioni che Pyogyang vede come “pratiche ostili” e, secondo un comunicato pubblicato oggi a firma del direttore generale degli affari statunitensi del ministero degli Esteri nordcoreano Kwon Jong Gun, di vere e proprie “dichiarazioni di guerra”.

“Gli Usa devono tenere in mente che, se persistono nelle loro pratiche ostili e provocatorie contro la DPRK nonostante le ripetute proteste e avvertimenti, quelle potranno essere tratate come una dichiarazione di guerra contro la DPRK”, ha detto il funzionario secondo la KCNA, che ha definito le esercitazioni Usa-Sudcorea dell’altro giorno come una “dimostrazione di guerra nucleare contro la DPRK”.

