Nordcorea, esercitazioni per una “guerra effettiva” guidate da Kim

Il leader supremo sul campo assieme alla giovane figlia

Roma, 10 mar. (askanews) – Il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un si è recato personalmente in ispezione all’artiglieria mentre questa effettuava “esercitazione di fuoco d’assalto”, invitando le unità a simulare “una guerra effettiva in corso”. L’hanno riferito oggi i media di stato nordcoreani, mentre Corea del Sud e Stati uniti si preparano a svolgere questa settimana le loro esercitazioni militari congiunte.

Kim ha dato alle unità militari una “guida sul campo”, ha sostenuto l’agenzia di stampa ufficiale KCNA. Le esercitazioni hanno visto impegnate “le unità militari Hwasong d’artiglieria con un compito operativo importante sul fronte occidentale il 9 marzo” e il leader ha “osservato l’esercitazione di fuoco d’assalto”.

Il leader ha “sottolineato la necessità di stare sempre in allerta per ogni tipologia di preparativo di guerra messo in campo recentemente da parte del nemico e di addestrarsi per rispondere in maniera preponderante e contenerli in modo da fare da deterrente al pericolo di uno scontro militare nella Penisola coreana”.

L’artiglieria, ha continuato, dovrà “intensificare i vari scenari simulati per essere pronta alla guerra reale in differenti situazioni”.

Secondo le foto diffuse dai media nordcoreani, l’artiglieria potrebbe aver testato sei diverse armi tattiche contempraneamente.

Ore dopo lo Stato maggiore sudcoreano ha riferito che Pyongyang ha apparentemente lanciato sei missili, probabilmente a corto raggio.

Kim ha portato nella sua ispezione anche la giovane figlia Kim Ju Ae, che recentemente appare spesso al fianco del padre nelle occasioni ufficiali.

Seoul ha risposto oggi con una dura dichiarazione alle manovre di Pyongyang. “Esortiamo la Corea del Nord a fermare l’escalation delle tensioni, il suo sconsiderato sviluppo nucleare e missilistico e le provocazioni militari e a prendere la strada giusta verso una pace duratura nella penisola coreana, mentre si prende cura della sua economia e dei mezzi di sussistenza della gente”, ha detto Lee Hyo-jung, viceministro dell’Unificazione in una conferenza stampa.

La Corea del Sud e gli Stati uniti, dal canto loro, terranno le loro esercitazioni militari primaverili congiunte tra il 13 e il 23 marzo. L’esercitazione Freedom Shield (FS) registrerà l’edizione più lunga di sempre. Si tratta di una simulazione al computer delle attività di comando. In concomitanza si terrà la nuova esercitazione di addestramento sul campo su larga scala denominata “Warrior Shield”.

La sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong, nei giorni scorsi ha condannato le manovre congiunte di Seoul e Washington, minacciando azioni “preponderanti” contro queste attività, e ha definito ogni tentativo americano d’intercettare suooi missili come una “dichiarazione di guerra”.

