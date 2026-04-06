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Nordcorea, figlia di Kim futura leader? Le aspettative del dittatore su Kim Ju-ae
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Nordcorea, figlia di Kim futura leader? Le aspettative del dittatore su Kim Ju-ae

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(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un si aspetta che sua figlia, Kim Ju-ae, gli succeda. E questo nonostante lo scetticismo nel Paese sulla potenziale successione di una donna. A riferire sui piani di Kim è l’agenzia di stampa Yonhap, citando stime del Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis).  

“Kim Ju-ae è apparsa di recente a eventi presso aziende del settore della difesa. Ciò è stato interpretato come un tentativo di placare lo scetticismo riguardo a una possibile successore donna e di accelerare gli sforzi per creare una narrazione di successione”, ha affermato il Nis in una dichiarazione. 

Secondo il Nis, la sorella di Kim Jong-un, Kim Yo-jong, spesso descritta dai media come la seconda persona più potente nella leadership nordcoreana, non detiene alcun potere significativo ed è improbabile che possa ambire alla successione.  

Dal 2022, Kim Jong-un è apparso periodicamente in pubblico accompagnato dalla figlia. Il mese scorso, ha assistito a esercitazioni militari con nuovi carri armati. Contemporaneamente, sono state pubblicate fotografie di Kim Ju-ae alla guida di uno di questi carri. La figlia di Kim Jong-un partecipa di solito anche alle parate militari e alle festività nazionali con il padre. Di tanto in tanto, i media nordcoreani pubblicano informazioni sui viaggi di lavoro di Kim Jong-un con Kim Ju-ae. 

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