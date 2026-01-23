nordcorea,-incertezza-su-data-inizio-congresso-del-partito-unico

Roma, 23 gen. (askanews) – La Corea del Nord non ha ancora annunciato il calendario del suo prossimo congresso del partito, che sarebbe il primo in cinque anni, mentre a Seoul circolano ipotesi secondo cui l’evento potrebbe svolgersi già il mese prossimo.
Il mese scorso Pyongyang ha convocato una riunione plenaria del Partito dei lavoratori di Corea nell’ambito dei preparativi per il congresso quinquennale, durante il quale il Paese dovrebbe fissare le linee di lungo periodo in materia di economia, politica estera e altri settori.
I risultati del congresso, il massimo organo decisionale della Corea del Nord, determineranno le principali direttrici politiche, economiche e sociali del Paese per i prossimi cinque anni.
Il Servizio nazionale di intelligence sudcoreano e funzionari governativi di Seoul prevedono che l’appuntamento chiave possa tenersi all’inizio di febbraio, ma il calendario preciso resta incerto a causa della mancanza di notizie sui media nordcoreani.
In passato, i media di Pyongyang hanno annunciato l’apertura dei congressi solo pochi giorni prima del loro inizio. Il settimo congresso, avviato il 6 maggio 2016, fu annunciato nove giorni prima, mentre l’ottavo, all’inizio di gennaio 2021, venne reso noto circa una settimana prima.
In vista delle edizioni del 2016 e del 2021, la Corea del Nord aveva inoltre riferito di procedure preliminari per questi appuntamenti di partito, tra cui l’elezione dei rappresentanti regionali chiamati a parteciparvi, segnalando, seppur indirettamente, l’imminenza del congresso.
Se il nono congresso dovesse effettivamente svolgersi all’inizio di febbraio, come previsto, il Nord potrebbe nei prossimi giorni o settimane dare notizia di ulteriori passaggi preparatori, come una riunione del Politburo per fissarne la data o l’elezione dei delegati.
In vista dell’appuntamento, Pyongyang ha inoltre inasprito la disciplina nei confronti dei funzionari governativi, mentre continua a pubblicizzare i risultati dei piani di sviluppo economico del partito.
Durante una visita pubblica in uno stabilimento di macchinari all’inizio di questa settimana, il leader Kim Jong Un ha destituito il vice primo ministro responsabile del settore, accusandolo di “irresponsabilità”. Ha inoltre effettuato una serie di apparizioni pubbliche consecutive per ispezionare o inaugurare progetti di costruzione legati alla sua politica di sviluppo regionale.